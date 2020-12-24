ASKİ son olarak Seyhan ilçesinin Küçükdikili Mahallesi’nde uzun yıllardır vatandaşı mağdur eden yağmur suyu nedeniyle oluşan taşkın ve sel sorunu ortadan kaldırılıyor.

Olası yoğun yağışta vatandaşın evi, dükkanı, sokağı su altında kalmasın diye altyapı güçlendiriliyor. Aşırı yağmur yağdığında oluşan sel ve taşkın sorunlarını ortadan kaldırmak için çok sayıda mahallede hummalı çalışmalar sürüyor. ASKİ, son alarak Küçükdikili Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışmayla su baskını riskini olabildiğince azalttı.

Her yağmurda adeta göle dönen Küçükdikili’deki yağmur suyu taşkını sorunu ASKİ’nin öz kaynakları kullanılarak çözüldü.





Şehitlik Caddesi’nde biriken suyun, daha sonra ara sokaklara girdiğini ve her yıl kış aylarında yaşanan sorunun halkı mağdur ettiğini belirten Söğütlü Mahalle Muhtarı Ercan Karaoğlan, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Halk ve esnaf da, su baskınlarını sona erdirecek çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.



