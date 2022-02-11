"Yeni transferleri, Belhanda'yı aramış"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Milliyet'ten Nergis Aşkın'a konuştu. Sancak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Oyuncularımıza teklifler geldi ama ben ucuza oyuncu satmam. Mesela Belhanda'ya Çin'den gelen teklifi söylesem dudağınız uçuklar. Hatta şunu da söyleyeyim, Galatasaray’ın yeni yapmış olduğu bir transfer Belhanda’yı aramış, "Gel burada tekrar beraber oynayalım" demiş. Tabii ki oyuncuya talip olabilirsiniz ama bunun muhatabı belli. Başkan başkanı arar.