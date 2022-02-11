Futbol Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray ve Belhanda gerçeğini açıkladı
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray ve Belhanda gerçeğini açıkladı

Futbol

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündemde. Başkan Sancak, Adana Demirspor'a parlak bir dönem yaşatıyor. Bu döneme dair konuşan Sancak, aynı zamanda takımdaki yıldız oyuncuları da değerlendirdi.

11 Şubat 2022, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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"Yeni transferleri, Belhanda'yı aramış"

"Yeni transferleri, Belhanda'yı aramış"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Milliyet'ten Nergis Aşkın'a konuştu. Sancak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Oyuncularımıza teklifler geldi ama ben ucuza oyuncu satmam. Mesela Belhanda'ya Çin'den gelen teklifi söylesem dudağınız uçuklar. Hatta şunu da söyleyeyim, Galatasaray’ın yeni yapmış olduğu bir transfer Belhanda’yı aramış, "Gel burada tekrar beraber oynayalım" demiş. Tabii ki oyuncuya talip olabilirsiniz ama bunun muhatabı belli. Başkan başkanı arar.


"Balotelli-Sergen Yalçın olayı çok abartıldı"

"Balotelli-Sergen Yalçın olayı çok abartıldı"

Sergen Yalçın benim 15-20 yıllık arkadaşım. Çok da severim. Yorumculuk döneminde Mario için "Beyinsiz" diye bir açıklaması olmuş; sahadaki hareketlerinden, tepkilerinden dolayı. Allah'ın işi, yıllar sonra Mario, onun takımına gol attı. Sonra da yanına gidip "Bak bende beyin var" demeye çalıştı. Abartacak bir şey yok aslında. İlk başta Mario'ya Sergen'in yorumunun anlatılmasını doğru bulmamıştım ama sonra "İyi ki anlatmışlar" dedim, çünkü maç 3-0'dan 3-3'e geldi.

"Dele Alli'yi transfer ediyorduk"

"Dele Alli'yi transfer ediyorduk"

Everton’a transfer olan dünya yıldızı ile ilgili Başkan Sancak; Delle Allİ’nin ağabeyi Türkiye’ye geldi. Ağabeyiyle hemen hemen her noktada anlaştık. Eğer Lampard Everton’a giderse kardeşini de oraya götürecekti. "Peki" dedik, "Olmazsa 1.5 yıllığına bize getirirsin". Lampard, Everton’a gidince orası oldu tabii. Ama sağlık olsun, ileride olur. Böyle bir oyuncuyu Türk sporseverlere seyrettirmek arzumuzdu.

"Federasyon yabancı sayısını artırmalı"

"Federasyon yabancı sayısını artırmalı"

Yabancı kuralının bir an önce değiştirilmesi lazım. Çünkü hocalar zorlanıyor. Düşünün yerli sağ bekiniz var, ilk 11’de başlıyor. Yedeği yabancı. Sakatlandığı zaman onu sokmak zorundasınız ama yabancı kuralından dolayı sokamıyorsunuz. Bu sefer 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kalıyor hocalar. Onun için federasyonun bunu bir an önce gözden geçirip, yabancı sayısını arttırıp, saha içindeki sirkülasyona karışmaması en doğru olur. Kulüpler Birliği’nde de konuştuk ama maalesef federasyon o noktada biraz ağırdan alıyor. Bugün Yunus, Yunus olduysa Vargas’ın çok katkısı var aynı şekilde Balotelli’nin de. Bu gibi oyuncular Türkiye’ye geldiklerinde çok katkıları oluyor. Bu şekilde düşünmeleri iyi olur.

"Kadınlara özel tribün planlıyoruz"

"Kadınlara özel tribün planlıyoruz"

Çok anlamlı bir günde olacak Beşiktaş maçı: Sevgililer Günü'nde. Biletleri satışa çıkardığımız sabah yarım saatte 6 bin bilet tükendi. Adana’da kadın futbolseverler de maçlara gitmeyi çok severler. Önümüzdeki sene de kadınlar için özel tribün yapacağım. 

Milliyet Skorer

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