Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Messi açıklaması!
Süper Lig'e yükseldikten sonra Mario Balotelli, Younes Belhanda, Jonas Svensson gibi yıldızları kadrosuna katarak transferde şov yapan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye imza atan Messi'ye teklif yapmanın kıyısından döndüklerini açıkladı.
15 Ağustos 2021, Pazar 11:30 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Beyaz TV'ye konuştu. Eskiden Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Başkan Sancak, "Fenerbahçe'yi eskiden severdim. Ben eskiden Fenerbahçe taraftarıydım. Şimdi iliklerimize kadar Adana Demirsporluyuz. Fenerbahçeliler kusura bakmasın, inşallah yeneceğiz" diye konuştu.
MESSI'YE TEKLİFİN KIYISINDAN DÖNÜLMÜŞ
Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi'ye teklif yapmayı konuştuklarını belirten Sancak, "Biz az kalsın Messi'ye teklif yapacaktık. Metin Korkmaz, 'Abi gel Messi'ye teklif yapalım. 15 milyon teklif edelim' dedi. Dedim ki, Metin peki ya Messi bu teklifi kabul ederse? Limitimiz var sonuçta." dedi.
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