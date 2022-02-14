Adana Demirspor - Beşiktaş maçı özeti ve sonucu

6. dakikada Brjarnason’un sağ kanattan ortasında Balotelli topla buluşmak istedi. Ancak Beşiktaş defansı topu kornere attı.

8. dakikada Kerem’in sağ kanattan ceza sahası içine attığı ortada Batshuayi topu kontrol etti. Batshuayi’nin kale alanı içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

11. dakikada Larin’in son çizgiden ceza alanı dışına doğru çıkardığı topu Ghezzal kontrol etti. Ghezzal aldığı topu Rıdvan’a gönderdi. Rıdvan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Ghezzal sağ taç çizgisi önünden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Adana Demirspor’da Samet topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top kaleci Muric’e uzak düşünce Teixeira meşin yuvarlakla buluştu. Teixeira’nın kötü vuruşunda kaleci Muric topu kontrole etti.

19. dakikada Yunus Akgün son çizgiden topu Svensson’a çıkarttı. Svensson bekletmeden pasında Balotelli’yi topla buluşturdu. Balotelli’nin ceza sahasın dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28.dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Yerden giden top kaleci Muric’in kucağında kaldı.

31. dakikada sağ kanattan Kerem’in ceza sahasına açtığı ortada Alex Teixeira'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada orta alanda topla buluşan Balotelli'nin pasında Yunus, sağ çaprazda kaleciyle kaldı. Yunus'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

42. dakikada sol kanattan Vargas’ın taşıdığı topu Balotelli aldı. Topla içeri sokulan Balotelli’nin şutunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine önceki pozisyonda Vargas’ın Ghezzal’a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.

51. dakikada Adana Demirspor kendi yarı alanından çıkmak isterken topu Batshuayi kaptı. Kaleye doğru ilerleyen Batshuayi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yunus bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından açtığı ortada Balotelli’nin yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

88. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ghezzal ortaya doğru rakiplerini geçerek sokuldu. Kaleyi gördüğü anda Ghezzal şutunu çekerken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Belhanda’nın sol kanattan kullandığı kornerde arka direğe doğru açılan topu Tayyip kafayla kale alanına çevirdi. Samet’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+5. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı korner atışında topla buluşan Samet vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Şansalan VAR'ın uyarısıyla ofsaytı işaret ederek golü iptal etti.

Gol: Alex Teixeira (dk. 31) (Beşiktaş), Samet Akaydın (dk. 90+2) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Vargas, Belhanda, Balotelli, Samet Akaydın (Adana Demirspor), Welinton, Batshuayi (Beşiktaş)

İHA



