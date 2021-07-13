Futbol Adana Demirspor eski Karagümrüklü oyuncuyu aldı

Adana Demirspor eski Karagümrüklü oyuncuyu aldı

Futbol

Adana Demirspor eski Karagümrüklü oyuncuyu aldı

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfere doymuyor. Demirspor'un son icraatı eski Karagümrüklü Lucas Castro'yu almak oldu.

13 Temmuz 2021, Salı 14:27 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, geçen sezon Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Castro, İtalyan ekibi SPAL'dan Karagümrük'e bedelsiz gelmiş ve 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yeni sözleşme önerilmeyen oyuncu serbest kalmıştı. 

Karagümrük formasıyla 16 maçta oynayan 32 yaşındaki orta saha, 3 gol 3 asiste imza atmıştı.

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