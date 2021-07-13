Adana Demirspor eski Karagümrüklü oyuncuyu aldı
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfere doymuyor. Demirspor'un son icraatı eski Karagümrüklü Lucas Castro'yu almak oldu.
13 Temmuz 2021, Salı 14:27 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, geçen sezon Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Castro, İtalyan ekibi SPAL'dan Karagümrük'e bedelsiz gelmiş ve 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yeni sözleşme önerilmeyen oyuncu serbest kalmıştı.
Karagümrük formasıyla 16 maçta oynayan 32 yaşındaki orta saha, 3 gol 3 asiste imza atmıştı.
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