Adana Demirspor Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Toto 1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor ile Hatayspor bugün sahada kozlarını paylaşacak. Her iki kulübün taraftarı da şimdi "Adana Demirspor Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.
Süper Toto 1. Lig Play-Off mücadeleleri bugün başlıyor. Adana Demirspor kendi sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Süper Lig'e hangi takımın çıkacağı merak konusu olurken futbolseverler de mücadelenin başlama saatini ve kanalını sorguluyor.
ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor Hatayspor maçı bu akşam saat 21.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Çağlar, Süleyman, Adil, Semih, Kaan, Traore, Erdal, Vedat, Berk, Pote, Gladky
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, M.Paluli, Kubilay, Hamza, Selim, Gökhan, Diallo, Caner