Adana Demirspor Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto 1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor ile Hatayspor bugün sahada kozlarını paylaşacak. Her iki kulübün taraftarı da şimdi "Adana Demirspor Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.