Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan David Luiz'e yeni bir talip çıktı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo, 34 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Flamengolu yöneticilerin bir sözleşme hazırladığı ve kısa süre içerisinde transferin bitebileceği belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'UN GÜNDEMİNDEYDİ

Brezilyalı futbolcu, transfer döneminde Adana Demirspor'un da gündemine gelmişti. Kulübün başkanı Murat Sancak, "David Luiz'i istedik ama fiyatından dolayı anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.



