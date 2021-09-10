Futbol Adana Demirspor ile ismi anılıyordu! David Luiz'in yeni takımı belli oluyor

Adana Demirspor ile ismi anılıyordu! David Luiz'in yeni takımı belli oluyor

Futbol

Adana Demirspor ile ismi anılıyordu! David Luiz'in yeni takımı belli oluyor

Arsenal'den ayrılan ve transfer döneminde Adana Demirspor ile ismi anılan David Luiz için Brezilya ekibi Flamengo harekete geçti.

10 Eylül 2021, Cuma 00:01 Son Güncelleme:
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Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan David Luiz'e yeni bir talip çıktı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo, 34 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Flamengolu yöneticilerin bir sözleşme hazırladığı ve kısa süre içerisinde transferin bitebileceği belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'UN GÜNDEMİNDEYDİ

Brezilyalı futbolcu, transfer döneminde Adana Demirspor'un da gündemine gelmişti. Kulübün başkanı Murat Sancak, "David Luiz'i istedik ama fiyatından dolayı anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

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