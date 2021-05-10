Adana Demirspor, Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaştı
TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 20:41 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, kulübün vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk olarak şampiyonumuz da büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."
AA
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