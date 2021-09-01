Adana Demirspor Vincenzo Montella ile resmi sözleşme imzaladı
Adana Demirspor'un Samet Aybaba'nın ardından yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. Montella 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Montella, kariyerinde Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla gibi önemli takımları çalıştırdı.
2 senedir herhangi bir yerde çalışmayan 47 yaşındaki teknik adam son olarak Nisan 2019-Aralık 2019 arasında Fiorentina'nın başındaydı.
https://twitter.com/AdsKulubu/status/1433069702985789443
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