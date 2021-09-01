Futbol Adana Demirspor Vincenzo Montella ile resmi sözleşme imzaladı

Adana Demirspor Vincenzo Montella ile resmi sözleşme imzaladı

Futbol

Adana Demirspor Vincenzo Montella ile resmi sözleşme imzaladı

Adana Demirspor'un Samet Aybaba'nın ardından yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. Montella 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Montella, kariyerinde Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla gibi önemli takımları çalıştırdı.

2 senedir herhangi bir yerde çalışmayan 47 yaşındaki teknik adam son olarak Nisan 2019-Aralık 2019 arasında Fiorentina'nın başındaydı.


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