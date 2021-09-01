Adana Demirspor Vincenzo Montella ile resmi sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Montella, kariyerinde Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla gibi önemli takımları çalıştırdı.

2 senedir herhangi bir yerde çalışmayan 47 yaşındaki teknik adam son olarak Nisan 2019-Aralık 2019 arasında Fiorentina'nın başındaydı.



