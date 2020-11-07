Futbol Adana Demirspor'da 25 futbolcu corona virüse yakalandı

Adana Demirspor'da 25 futbolcu corona virüse yakalandı

Futbol

Adana Demirspor'da 25 futbolcu corona virüse yakalandı

Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu olmak üzere 29 kişi corona virüse yakalandı.

07 Kasım 2020, Cumartesi 12:10 Son Güncelleme:
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1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24'ü futbolcu, toplam 29 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" sözleri kullanıldı.

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