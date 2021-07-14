Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “David Luiz ile menajerler üzerinden görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız." dedi.

Son olarak Arsenal'da forma giyen 34 yaşındaki savunmacının bonservisi elinde bulunuyor.

A Spor'un haberine göre Adana Demirspor, David Luiz ve David Akintola ile büyük ölçüde anlaştı.



