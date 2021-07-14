Futbol Adana Demirspor'dan David Luiz bombası! Anlaşma sağlandı

Adana Demirspor'dan David Luiz bombası! Anlaşma sağlandı

Futbol

Adana Demirspor'dan David Luiz bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberi... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz'le görüştüklerini açıklamıştı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “David Luiz ile menajerler üzerinden görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız." dedi.

Son olarak Arsenal'da forma giyen 34 yaşındaki savunmacının bonservisi elinde bulunuyor.

A Spor'un haberine göre Adana Demirspor, David Luiz ve David Akintola ile büyük ölçüde anlaştı.

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