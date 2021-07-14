Adana Demirspor'dan David Luiz bombası! Anlaşma sağlandı
Son dakika transfer haberi... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz'le görüştüklerini açıklamıştı.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “David Luiz ile menajerler üzerinden görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız." dedi.
Son olarak Arsenal'da forma giyen 34 yaşındaki savunmacının bonservisi elinde bulunuyor.
A Spor'un haberine göre Adana Demirspor, David Luiz ve David Akintola ile büyük ölçüde anlaştı.
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