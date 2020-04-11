Adana evde kaldı, gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 31 ilde 12 Nisan gece 00.00’a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi.

Corona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından Adana’da vatandaşlar gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 31 ilde 12 Nisan gece 00.00’a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi.







