Türkiye Adana evde kaldı, gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Adana evde kaldı, gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Türkiye

Adana evde kaldı, gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da vatandaşlar uçurtmalar ile gökyüzünü renklendirdi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 31 ilde 12 Nisan gece 00.00’a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi.

Corona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından Adana’da vatandaşlar gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 31 ilde 12 Nisan gece 00.00’a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi.


İlgili Haberler
Covid-19 testi pozitif çıktı, intihara kalkıştı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Yok öyle bir vatanseverlik, milliyetçilik!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
“Adaptasyon yeteneği Türkiye’yi ayrıştıracak”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Covid-19 testi pozitif çıktı, intihara kalkıştı