Türkiye Adana Hipodromu’nda feci kaza! Attan düşen jokeyin vücudunda kırıklar var

Adana Hipodromu’nda feci kaza! Attan düşen jokeyin vücudunda kırıklar var

Türkiye

Adana Hipodromu’nda feci kaza! Attan düşen jokeyin vücudunda kırıklar var

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda, dün koşulan ‘Maiden’ yarışında yaşanan kazada attan düşen jokey Emrah Sincan’ın köprücük kemiği ve belinde kırık olduğu belirlendi. Sincan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

02 Ocak 2022, Pazar 19:49 Son Güncelleme:
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Yeşiloba Hipodromu'nda dün saat 16.00’da start verilen ‘Maiden’ mücadelesi 1200 metre koşusunda, son 600 metreye girilirken apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi. Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kazada attan düştü.

Attan düşen jokey Mücahit Bayır ayağa kalkarken, Emrah Sincan ile apranti Nizamettin Demir, sahaya getirilen ambulansta tedaviye alındı.

Yerden kalkamayan jokey Emrah Sincan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde Sincan’ın, köprücük kemiği ve belinde kırık olduğu belirlendi. Hastanede yapılan tedavisinin ardından Sincan, taburcu edildi.

ADANA (DHA)

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