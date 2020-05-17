Türkiye Adana Kozan'da orman yangını

Adana Kozan'da orman yangını

Türkiye

Adana Kozan'da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

17 Mayıs 2020, Pazar 00:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine ihbar üzerine Kozan Orman İşletmesi’ne ait 5 ekip ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zor günleri dayanışma göstererek atlatacağız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çözüm: Yerli turist
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Açık alanda maske takmak zorunlu oldu