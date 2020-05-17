Adana Kozan'da orman yangını
Adana’nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
17 Mayıs 2020, Pazar 00:10 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine ihbar üzerine Kozan Orman İşletmesi’ne ait 5 ekip ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
DHA