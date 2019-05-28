Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20’si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32’si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, 32’si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı da bulunuyor.AA







