Kültür & Sanat Adana nüfusa göre en çok kitap dinleyen şehir oldu

Adana nüfusa göre en çok kitap dinleyen şehir oldu

Kültür & Sanat

Adana nüfusa göre en çok kitap dinleyen şehir oldu

Türkiye’de nüfusa oranına göre en çok kitap dinleyen şehirler Adana, Ankara ve İzmir oldu.

23 Aralık 2021, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Türkiye’de nüfusa oranına göre en çok kitap dinleyen şehirler Adana, Ankara ve İzmir oldu.

2021 yılında en çok dinlenen kitap Antoine de Saint-Exupéry imzalı ‘Küçük Prens’ oldu. Onu sırasıyla Gülseren Budayıcıoğlu imzalı ‘Camdaki Kız’ ve ‘Madalyonun İçi’ kitapları takip etti.

George Orwell klasiği ‘1984’ ve Fyodor Dostoyevski klasiği ‘Suç ve Ceza’ da yine en çok dinlenen ilk 5 kitap arasında yer aldı.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılında dijital ortamda en çok dinlenen kitapları belirledi.

Bir sesli kitap uygulamasının ortaya koyduğu verilere göre sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 61’ini kadınlar, yüzde 39’unu erkekler oluşturdu.

Kullanıcıların demografik yapıları incelendiğinde ise en çok kitap dinleyen yaş grubu 35 ila 44 arası olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de nüfusa oranına göre en çok kitap dinleyen ilk beş şehir sırasıyla Adana yüzde 1,17, Ankara yüzde 0,085, İzmir yüzde 0,078, Konya yüzde 0,076 ve İstanbul yüzde 0,07 oldu.

İHA

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