Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Adana’nın güneydoğusu ile Hatay’ın batısında bu akşam yerel kuvvetli yağış bekleniyor

20 Ekim 2019, Pazar 19:46
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Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30’a kadar Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA (AA)

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