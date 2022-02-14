Türkiye Adana'da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon!

Adana'da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon!

Türkiye

Adana'da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon!

Adana’da, TEM ekipleri Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde PKK’ya operasyon düzenlendi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Adana’da, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK’ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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