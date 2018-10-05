Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde belirlenen bir ev ve otomobilde arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde H.Ç. isimli şahsın evinde bulunan iki ayrı akaryakıt tankı ile evinin önünde park halindeki ve evinin içerisindeki akaryakıt tankına boru ile bağlı iki ayrı çekicinin akaryakıt deposunda toplam 2 bin litre motorin ele geçirildi. Ele geçirilen motorinin ölçümünde kaçak olduğu tespit edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.