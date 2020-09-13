Türkiye Adana'da 5 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı

Adana'da 5 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı

Türkiye

Adana'da 5 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkiinde çıkan ve 5 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı.

13 Eylül 2020, Pazar 11:26 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Pozantı'da devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkiinde orman yangını çıktı. 5 gündür devam eden yangına, 400 personel, 6 helikopter ve 2 uçağı müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli, an itibarıyla aktif hiçbir yangının kalmadığını belirtti.

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