Türkiye Adana'da akılalmaz anlar! Ucuza halı koronayı unutturdu

Adana'da akılalmaz anlar! Ucuza halı koronayı unutturdu

Türkiye

Adana'da akılalmaz anlar! Ucuza halı koronayı unutturdu

Adana’da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulmasıyla oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.



Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.

DHA

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