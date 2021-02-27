Türkiye Adana'da akılalmaz cinayet! Kardeşini 'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek öldürmüş

Adana'da akılalmaz cinayet! Kardeşini 'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek öldürmüş

Türkiye

Adana'da akılalmaz cinayet! Kardeşini 'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek öldürmüş

Adana'da, 5 yıl önce ekmek fırını işleten kardeşi Şığlettif Demirkapı’yı çıkan kavgada “Güzel ekmek pişirmiyorsun” diyerek pompalı tüfekle öldüren Mahmut Demirkapı (56), saklandığı limon bahçesindeki kulübede polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mahmut Demirkapı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27 Şubat 2021, Cumartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Olay, 31 Aralık 2016’da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi’nde meydana geldi. Şığlettif Temirkapı elinde somun ekmekle eve giden ağabeyi Mahmut Demirkapı’yı görünce, “Neden benden ekmek almıyorsun?” diye bağırdı. Mahmut Demirkapı, kardeşine, “Sen güzel ekmek pişiremiyorsun” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ağabey ile kardeşinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırdığı kavganın ardından eve giden Mahmut Demirkapı, pompalı tüfekle kardeşinin fırınına geri döndü. Mahmut Demirkapı, fırında ekmek pişirmek için hazırlık yapan kardeşine tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Şığlettif Demirkapı’nın kasığına isabet etti. Yaralı kardeşini olay yerinde bırakan Demirkapı, kamyonete binerek kaçtı.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şığlettif Demirkapı’yı, ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Demirkapı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CİNAYETTEN 5 YIL SONRA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Demirkapı’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, aradan geçen 5 yılın ardından Mahmut Demirkapı’nın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi’ndeki bir limon bahçesindeki kulübede saklandığı bilgisine ulaştı. Geçen hafta limon bahçesine baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Demirkapı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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