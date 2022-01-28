Türkiye Adana'da alkollü sürücü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da alkollü sürücü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Türkiye

Adana'da alkollü sürücü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Adana’da alkollü otomobil sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Trafikte ters yönden giden sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda otomobilin önü kesilerek durduruldu.

28 Ocak 2022, Cuma 08:16 Son Güncelleme:
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Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü kilometrelerce ters yönden giderek kaçmaya devam etti. 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda kaçan otomobilin önü kesilerek durduruldu. Sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı’nda devriye görevi yapan Polis ekipleri, 34 ESJ 770 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı.

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi. Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı.

ARKA SOKAKLARA GİRDİ, POLİS PEŞİNİ BIRAKMADI

Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi. Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu seferde ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi’ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu. Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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