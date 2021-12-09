Türkiye Aracında 53 kilo esrar bulunan kamyon şoförü konuştu: Şok oldum!

Aracında 53 kilo esrar bulunan kamyon şoförü konuştu: Şok oldum!

Türkiye

Aracında 53 kilo esrar bulunan kamyon şoförü konuştu: Şok oldum!

Adana'da son dakika haberine göre, aracında 53 kilo 350 gram esrar ele geçirilen kamyon şoförü Mustafa Kaya 'Görünce şok oldum, haberim yoktu' dedi.

09 Aralık 2021, Perşembe 11:22 Son Güncelleme:
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Adana'da, polisin durdurduğu nakliyat kamyonunda narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför Mustafa Kaya (38), "Eşya taşıyorum zannediyordum, şok oldum" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda nakliyat kamyonunu uyuşturucu taşındığı şüphesiyle takibe aldı. Bir süre sonra kamyonu durduran ekipler, narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yaptı. Ev eşyalarının arasında, valizlerin içine gizlenen, 89 paket halinde 53 kilo 350 gram esrar bulundu. Kamyon şoförü Mustafa Kaya ise gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadesinde uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia eden Mustafa Kaya, "Sadece şoförüm. Eşya taşıyorum zannediyordum. Görünce şok oldum, haberim yoktu" dedi.

Adliyeye sevk edilen Mustafa Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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