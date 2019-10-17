Adana'da 'Barış Pınarı Harekatı' baskını Adana’da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları ve 'terör örgütü yandaşı' oldukları iddiasıyla şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı