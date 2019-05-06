  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Adana'da bir kadın hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da bir kadın hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da, Songül K. (32), eşi Aydın K.'nın (34) üzerine kuma olarak getirdiği 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) bıçaklayarak öldürdü

06 Mayıs 2019, Pazartesi 12:46 Son Güncelleme:
A A
Adana'da bir kadın hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K., dün akşam eşi Aydın K.'nın, bir süre önce üzerine kuma olarak eve getirdiği 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye ile tartıştı. Aynı evde kalan 2 kadın arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 AYLIK HAMİLEYDİ

Songül K., mutfaktan aldığı bıçakla Dirbaye'yi bıçakladı. 5 aylık hamile genç kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dirbaye, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Songül K. ise gözaltına alındı. (DHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.