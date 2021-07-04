Türkiye Adana'da bir kişi sağanak yağışta oluşan su birikintisine atladı

Adana'da bir kişi sağanak yağışta oluşan su birikintisine atladı

Türkiye

Adana'da bir kişi sağanak yağışta oluşan su birikintisine atladı

Son dakika: Adana'da sağanak yağışa yakalananlar iş yerlerinin sundurlarına sığınırken bir vatandaş ise yolda oluşan su birikintisine atladı.

04 Temmuz 2021, Pazar 17:33 Son Güncelleme:
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Son dakika Adana haberi...Hava sıcaklığının yaklaşık 1 haftadır 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, aniden bastıran yağmura dışarıda yakalananlar iş yerlerinin sundurmalarına sığındı.

15 dakika süren yağışta yollarda su birikintileri oluştu.

Bu arada bir kişinin sıcak havanın ardından kendisini su biriken yola yüzüstü attığını görenler şaşkınlık yaşadı.


"ISLANMAMAK İÇİN BURAYA SIĞINDIK"

Yağmura hazırlıksız yakalandığını belirten Mustafa Cambazoğlu (53), ‘’Dünkü havaya bak. Bir de şimdiki havaya bak. Islanmamak için buraya sığındık. Yazlık ayakkabım da hep ıslandı. Beklenmeyen bir durumdu sağlık olsun’’ dedi.

Serkan Cambazoğlu (19) ise havanın 1 haftadır 45 derece olduğunu, yağmurla birlikte havanın güzelleşmesini umduğunu söyledi.


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