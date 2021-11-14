Türkiye Adana'da can pazarı! O anları canlı yayınladılar

Adana'da can pazarı! O anları canlı yayınladılar

Türkiye

Adana'da can pazarı! O anları canlı yayınladılar

Adana'da virajda savrulan minibüs, sulama kanalına düştü. Sürücü Mehmet Emin (43) ile eşi Rabia Diş (39) aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.

14 Kasım 2021, Pazar 18:45 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Ali Hocalı Mahallesi'ndeki soğan tarlasından dönen Mehmet Emin Diş yönetimindeki minibüs, sürücüsünün virajı almaması sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.


Sürücü Diş ile yanındaki eşi Rabia, aracın üzerine çıkıp, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda girip, canlı yayın yapması dikkat çekti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şişme bot ile kanala girip çifte ulaştı.

Can yeleği giydirilen çift, botla kıyıya çıkarıldı. Çift, yakınları ile birlikte eve döndü. Minibüs de vinçle sulama kanalından çıkartıldı.

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)

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