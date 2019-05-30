Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

30 Mayıs 2019, Perşembe 08:16
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Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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