Türkiye Adana'da dehşete düşüren görüntüler! Tekme ve yumrukla saldırdı

Adana'da dehşete düşüren görüntüler! Tekme ve yumrukla saldırdı

Türkiye

Adana'da dehşete düşüren görüntüler! Tekme ve yumrukla saldırdı

Adana'da bir kadın evinin balkonunda, köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 15:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bir kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı.

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı. Hayvanseverler, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekilerine de haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadının eşi, apartmanın önünde bekleyenleri görünce köpeği indirip, görevlilere teslim etti.

HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Polisin incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Şiddete uğrayan köpeğin ise tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.

Yusuf KANTARLI/ DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Hakan Çelik
Sahibi kim olacak?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Kaç gün?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 16 Temmuz tatil oldu mu? 16 Temmuz Cuma resmi tatil mi idari tatil mi?