Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1630 Sokak'ta meydana geldi. Uyuduğu sırada evin içinden gelen sese uyanan Nusret Yaş (34), hırsızla yüz yüze geldi. Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli Cengiz N., ikinci kattaki balkondan aşağı atladı. Beton zemine çakılıp, yaralanan şüpheliyi gören Yaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

HIRSIZLIK KAYDI VAR

Kanlar içinde yerde yatan şüpheli, olay yerine gelen polislere hırsızlık yapmadığını söyleyip, "Valla niyetim kötü değil" demesi dikkat çekti.

"TÖVBE TÖVBE..."

Basın mensuplarının hırsızlık yapmak için mi eve girdiniz sorusuna, Cengiz N.," Ben mi hırsızlık yapmaya girdim. Tövbe tövbe" diyerek kendini savundu. Alkollü olduğu gözlenen ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.