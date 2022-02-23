Türkiye Adana'da feci kaza! Park halindeki TIR'a çarptı

Adana'da feci kaza! Park halindeki TIR'a çarptı

Türkiye

Adana'da feci kaza! Park halindeki TIR'a çarptı

Adana'da park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hacı Oktayi hayatını kaybetti. Kaza yerinde otomobilin fren izine rastlanılmazken, Oktayi'nin direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

23 Şubat 2022, Çarşamba 10:07 Son Güncelleme:
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Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Yasemin Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan saat 07.30 sıralarında geçenler, 01 EHB 10 plakalı otomobilin, park halindeki TIR'ın önünde çarpmış şekilde durduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ekipler, otomobilde sürücü Hacı Oktayi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik polislerinin kaza yerinde yaptığı çalışmada, fren izine rastlanılmadı. Direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Oktayi'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



DHA


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