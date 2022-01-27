Türkiye Adana'da FETÖ'nün hükümlü 'sohbet abileri' yakalandı

Adana'da FETÖ'nün hükümlü 'sohbet abileri' yakalandı

Türkiye

Adana'da FETÖ'nün hükümlü 'sohbet abileri' yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sohbet abisi olarak faaliyet yürüten 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

27 Ocak 2022, Perşembe 12:17 Son Güncelleme:
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Adana'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında 'sohbet abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislikten ihraç 6 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6’şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Müslüm Y. (51), Ahmet K. (54), Abdullah A. (51), 8’er yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Ahmet E. (52) ve Ramazan T. (55) ile 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Yakup G.'yi (50) yakaladı.

BYLOCK DA KULLANMIŞLAR

Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına 'sohbet abiliği' yaptıkları belirtildi. Düzenlenen toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü. Ayrıca hükümlü 6 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve mahrem imamlarla irtibat kurdukları iddia edildi.

 Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.


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