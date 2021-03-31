Türkiye Adana'da FETÖ/PYD operasyonu

Adana'da FETÖ/PYD operasyonu

Türkiye

Adana'da FETÖ/PYD operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen FETÖ/PYD operasyonunda 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

31 Mart 2021, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imam yapılanması içindeki 3 kişi, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ve diğer örgütü üyelerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)


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