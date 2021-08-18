Türkiye Adana'da film gibi hırsızlık! Uyurken yakalandılar

Adana'da film gibi hırsızlık! Uyurken yakalandılar

Türkiye

Adana'da film gibi hırsızlık! Uyurken yakalandılar

Adana'da seyyar tantunici olarak kullanılan kamyoneti çalarak 5 bin 500 liraya satan şüpheliler, bu parayı aynı gece eğlence mekanında harcadı. Daha sonra başka bir kamyonet çalan şüpheliler, kamyonette uyurken yakalandı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
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Olay, 9 Ağustos’ta akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. Erdal Akkoyun (32), Ayhan Kalaycı (30), Ahmet Kalaycı (29) ve Ender Alasköz (27), seyyar tantunici olarak kullanılan kamyoneti bir süre itti, ardından da çalıştırarak çaldı. Kamyoneti hurdacı N.K.’ye götürüp 5 bin 500 liraya satan şüpheliler, bu parayı aynı gece eğlence mekanında harcadı.


Şüphelilerden Ender Alasköz arkadaşlarının yanından ayrıldı, diğerleri Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’ne gitti. Erdal Akkoyun, burada iki arkadaşına eşiyle arasının bozuk olduğunu ve Konya’ya onun yanına gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine başka bir kamyonet daha çalan 3 şüpheli Konya’ya gitti.

ARAÇ SAHİBİNİN KREDİ KARTIYLA PARA ÇEKTİLER

Kamyonette araç sahibinin ehliyetini ve kredi kartını bulan şüpheliler, ehliyet üzerindeki bilgileri kullanarak bankayı arayıp cep telefonu numaralarını iletişim seçeneği olarak sisteme ekletti ve bankaya gidip kart hesabından bin lira çekti. Parayı harcayan şüpheliler, daha sonra kamyoneti yol kenarına çekip uyudu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden 4 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, kamyonet sahiplerinden birinin kredi kartında da para çekildiğini saptadı.

Ekipler, para çekilen noktadan yerlerini tespit edilen 3 şüpheliyi Konya’da çaldıkları kamyonette uyurken yakaladı. Şüpheliler daha sonra Adana’ya getirildi. Polis, ilk olayda gözcülük yaptığı tespit edilen Ender Alasköz, şüphelilerin iletişime geçtiği S.A. ve tantunicinin kamyonetini satın alan hurdacı N.K.’yi de yakalayıp gözaltına aldı.

6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçundan kayıt yapılan Erdal Akkoyun, Ayhan Kalaycı, Ahmet Kalaycı, Ender Alasköz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

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