Adana otelleri

Adana gerek iş gerek ise gezi amaçlı pek çok kişiye yıl boyunca hizmet veren Adana otelleri ile her bütçeye hitap eden geniş bir otel yelpazesine sahiptir. Çok yıldızlı büyük otel, butik otel, pansiyon gibi farklı bütçelere de uygun konaklama imkânları sunmaktadır. Adana’da oteller ilçelere yayılmıştır. Bunlar; Adana il merkezi, Seyhan, Çukurova ve Karataş ilçeleridir. Tesislerin büyük bir kısmı tüm yıl boyunca açık olup konuklara hizmet vermektedir.

Adana’da ne yenir?

Adana için bu sorunun ilk yanıtı şehrin ismini ile bilinen yemek olan “Adana kebap” olur. Adana et yemekleri konusunda oldukça ünlüdür. Ayrıca baharat ve narenciye ürünleri de unutulmamalıdır. Adana merkez ve Seyhan ilçesi yemek yemek için en iyi noktalardır. Lezzet kültürü Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu mutfaklarının karışımıdır.

Adana Kebap

Kıyma, iç yağı, baharatlar, kuru soğan, acı biber gibi malzemeler karıştırılarak şişe yerleştirilir ve uzun bir köfte şekli verilir. Mangalda piştikten sonra yanında bulgur pilavı, pişirilmiş domates, közlenmiş biber, sumak ile yoğrulmuş kuru soğan ile servis edilir.

Şalgam Suyu

Şalgam suyu içmek isteyenlerin acılı veya acısız tercihi yapmaları gerekir. Şalgam suyu genellikle et yemekleri yanında tercih edilen siyah havuç ve şalgamdan elde edilen alkolsüz, soğuk bir içecektir. Sindirim sistemi için faydalı olduğu bilinmektedir.

Analı Kızlı

Bulgur ve kıyma kullanılarak yapılan top köfteler daha sonra domates suyuyla pişirilir. Sulu formda bir yemektir. Çok doyurucu ve lezzetli bir çorba olduğundan eğer arkasından Adana kebap yenilecek ise porsiyon konusunda dikkatli olmak gerekebilir.

Fellah Köftesi

İnce bulgurla hazırlanan köfteler suda haşlanır ve daha sonra üzerine sarımsaklı domatesli, tereyağlı sos dökülür. Et yemeği sevmeyenler veya vejetaryenler için iyi bir alternatiftir.

Şırdan

Şırdan, geviş getiren hayvanlarda midenin bir bölümüdür. Sakatat sevenlerin favori yemeğidir. İçine pirinç ve baharattan oluşan iç malzeme koyularak pişirilir.

Bici Bici

Gül şerbeti ve kalıp şeklinde kesilmiş nişasta muhallebisinden oluşan Adana'ya özgü bir tatlıdır. Sıcak günlerde serinleten bir lezzettir.

Adana, kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkan bir şehirdir. Akdeniz iklimin hâkim olduğu şehirde kış aylarının ılıman olmasıyla yılın her mevsimi ziyaret edilebilir. Burada her yıl yapılan Portakal Çiçeği Festivali'ne turlar düzenlenmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi festival, portal çiçeklerinin açtığı ve kokusunun şehri sardığı ilkbaharda düzenlenir. Altın Koza Film Festivali de yine Adana iline renk katan bir diğer etkinliktir. Yaz ve bahar aylarında, Karataş Plajı ile Yumurtalık Plajı’ndan denize girilebilmektedir

Tarihî belgelerde Çukurova’dan “Klikya” olarak bahsedilir, Hitit yazılı levhalarında ise “Uru Adania” (Adana ülkesi) adıyla söz edilmektedir. Hititler M.Ö. 1333 tarihinde, Kızzıvatna Krallığı’nın elinde bulunan Çukurova’yı ele geçirmişlerdir. Bölge, Hititlerden sonra Asurluların, Perslerin, Makedonya Kralı İskender’in, Romalıların ve Bizanslıların olmuştur. Abbasiler Dönemi’nde bu bölge Türkleşmiştir. Adana’da kent merkezindeki Bebekli Kilise, Saimbeyli'deki Kale Kilise, Şar'daki Antik Kilise ve Kent kalıntıları, Aladağ'daki Akören Kilisesi inanç turizmi için şehri ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmektedir.

Adana Kalesi, Adana Taş Köprü, Varda Köprüsü, Anavarza Kalesi, Yılanlı Kale, Feke Kalesi, Ağca Mescit, Gön Hanı, Tuz Hanı, Çarşı Hamamı ve Irmak Hamamı Adana’da görülmesi gereken diğer yerlerdir.

Ören Yerleri

Misis, Magarsos, Ayas, Akören, Ceyhan-Sirkeli Muvattali gezilebilecek önemli ören yerleridir.

Adana Müzeleri

Adana Arkeoloji Müzesi, Adana Atatürk Evi, Adana Etnografya Müzesi ve Misis Mozaik Müzesi gezilmesi gereken müzelerdir.

Bakırcılar Çarşısı

Adana’da alışveriş için Bakırcılar Çarşısı en iyi noktalardan bir tanesidir. Bakırdan yapılmış tabaklar, tencereler, tepsiler, hediyelik eşyalar satan dükkânlar bulunur.

Mısır Çarşısı

İlginç baharatlar bulunmaktadır. Gastronomiye ilgi duyanların özellikle uğraması gereken bir çarşıdır.

Ziyapaşa Bulvarı

Pek çok ünlü markanın mağazalarının yer aldığı cadde, alışveriş yapmak isteyenlerin ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Pek çok markayı bir arada bulmak mümkündür.

Büyük Saat Kulesi

Kule 32 metrelik uzunluğuyla Türkiye’de bulunan en uzun saat kulesidir.

Akyatan ve Ağyatan Kuş Cennetleri

Kuş gözlemi yapanlar ve doğal güzelliklere merakı olanlar için gezilmesi gereken çok özel yerlerdendir. Özellikle kuşların göç mevsiminde oldukça çeşitli kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

Bığbığ Mağarası

Aladağ'da bulunan mağara, Mağara turizmi, Feke'deki Göksu Irmağı’nın oluşturduğu vadi ise kanyon turizmi için uygundur. Ekstrem sporları sevenler burada kaldıkları süre içerisinde bu tip alternatifleri değerlendirebilirler.

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