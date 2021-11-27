Türkiye Adana'da görüldü! Genellikle yağmurdan sonra ortaya çıkıyor

Adana'da görüldü! Genellikle yağmurdan sonra ortaya çıkıyor

Türkiye

Adana'da görüldü! Genellikle yağmurdan sonra ortaya çıkıyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

27 Kasım 2021, Cumartesi 01:27 Son Güncelleme:
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Yürüyüş yapmak için evinden çıkan Harun Yücel yol üzerinde nesli tehdit altında olan sarı benekli semender buldu.

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.

Semenderi araçların ezmemesi için yol kenarına bırakan Yücel, "İlk defa gördüm. Nesli tehdit altında olan bir canlı olduğunu ve Yağmur yağdığından sonra görüldüğünü duymuştum. Görenlerin zarar vermemesini istiyorum." dedi.

İHA

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