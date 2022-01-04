Türkiye Adana'da hırsız apartmanın elektriğini çaldı!

Adana'da hırsız apartmanın elektriğini çaldı!

Türkiye

Adana'da hırsız apartmanın elektriğini çaldı!

Adana'da bir apartmana giren hırsız bodrum kattaki elektrik panosundaki kabloları çalıp kaçınca apartmanın elektriği kesildi.

04 Ocak 2022, Salı 07:30 Son Güncelleme:
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen hırsız, bir apartmanın bodrum katına girdi. Hırsız daha sonra apartmanın elektrik panosunu açarak kabloları kesmeye başladı. Hırsız daha sonra kabloları kestikten sonra apartmandan çıktı. Apartman sakinlerinden birisi elektriğinin gittiğini fark etmesi üzerine, pencereden baktığında şüphelinin kaçtığını görüp kovalamaya başladı. Ancak yakalayamadı ve durumu polise bildirdi. Polis olay yerine gelerek elektrik panosunda ve hırsızların girdiği yerde parmak izi çalışması yaptı.

Polis şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.


İHA

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