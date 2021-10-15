Türkiye Adana’da 'ihaleye fesat karıştırıldı' iddiası! 200'e yakın gözaltı var...

Adana’da 'ihaleye fesat karıştırıldı' iddiası! 200'e yakın gözaltı var...

Türkiye

Adana’da 'ihaleye fesat karıştırıldı' iddiası! 200'e yakın gözaltı var...

Adana’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırıldığı ve devleti 60 milyon TL zarara uğrattığı öne sürülen 200’e yakın şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyondan 1 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D.'nin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.

15 Ekim 2021, Cuma 13:43 Son Güncelleme:
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında 1 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Şüphelilerin bazılarının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı da bildirildi.

DHA

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