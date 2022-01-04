Türkiye Adana'da kahreden olay! Uyanan kadın, kocasının ve 2 çocuğunun cesediyle karşılaştı

Adana'da kahreden olay! Uyanan kadın, kocasının ve 2 çocuğunun cesediyle karşılaştı

Türkiye

Adana'da kahreden olay! Uyanan kadın, kocasının ve 2 çocuğunun cesediyle karşılaştı

Adana'da son dakika haberine göre, sabah çocuklarını okula götürmek için uyanan Asiye Çulha, kocasının ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Çığlık atmaya başlayan kadın hemen komşularına haber verdi.

04 Ocak 2022, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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Adana’da iki çocuk, babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu. İlk incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOBALI ODADA YATAN ÇOCUKLARININ YANINA GELDİ

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokaktaki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin’i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi.



Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

BABA VE 2 ÇOCUĞU KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne de yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, baba ve iki oğlunun ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İlk incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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