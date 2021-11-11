Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi’nde narenciye bahçesinde bekçilik yapan bir kişi, saat 12.00 sıralarında sulama kanalında ceset bulunan çuval gördü. Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.









Gelen su altı polisleri 30 yaşlarında erkeğe ait cesedi sudan çıkarttı. Yapılan çalışmada yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi.

İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.