Türkiye Adana'da kanalda boğazı kesilmiş, ayaklarında taş bağlı ceset bulundu

Adana'da kanalda boğazı kesilmiş, ayaklarında taş bağlı ceset bulundu

Türkiye

Adana'da kanalda boğazı kesilmiş, ayaklarında taş bağlı ceset bulundu

Adana'da sulama kanalında çuvalın içinde boğazında kesi izi, ayaklarında da taş bağlı olan erkek cesedi bulundu.

11 Kasım 2021, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi’nde narenciye bahçesinde bekçilik yapan bir kişi, saat 12.00 sıralarında sulama kanalında ceset bulunan çuval gördü. Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Gelen su altı polisleri 30 yaşlarında erkeğe ait cesedi sudan çıkarttı. Yapılan çalışmada yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi.

İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Beyoğlu Belediyesi ve PTT’nin anlamlı girişimi
Hakan Çelik
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Rauf Tamer
Kırık dökük...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 kazı kazan aldı, son bileti kazıdığında gözlerine inanamadı!