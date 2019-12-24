Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde D-400 karayolu Ceyhan-Adana istikametinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düştü. Burada sürüklenmeye başlayan otomobildeki 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarak, kurtulmayı başardı. Kurtulan bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

O anları anlattı

Olay yerine gelen ekipler, kısa süre sürüklenen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi zodiac ve can simidi yardımıyla kurtardı. Kurtarılan bir kişi "Arabada 5 kişiydik. Otomobil suyun içerisindeyken bir anda durdu. Sonra da akıntıya kapıldı" diye konuştu.

İsimleri henüz öğrenilemeyen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA (DHA)

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