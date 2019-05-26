Adana’da kısa süreli sevinç yerini gözyaşına bıraktı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Uğur Mumcu Meydanı'na kurduğu dev ekranla Adana Demirspor - Hatayspor maçını sporseverlerle buluşturdu.

Maça Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile binlerce Adana Demirspor taraftarı katıldı.

TARAFTARLAR YIKILDI

Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Adana Demirspor taraftarı, maçın bitiş düdüğü ile birlikte ise adeta yıkıldı. Adana ekibinin maçı 4-3 kaybetmesiyle birçok taraftar gözyaşlarına hakim olamayıp, finale çıkamadıkları için oturup ağladı.

ADANA (İHA)