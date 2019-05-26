Adana’da kısa süreli sevinç yerini gözyaşına bıraktı
Spor Toto 1. Lig'de Play-off yarı final ikinci maçında Adana Demirspor, deplasmanda Hatayspor’a 4-3 yenilerek final şansını kaybederken, Adana’da da üzüntü ve gözyaşı vardı
Adana Büyükşehir Belediyesi, Uğur Mumcu Meydanı'na kurduğu dev ekranla Adana Demirspor - Hatayspor maçını sporseverlerle buluşturdu.
Maça Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile binlerce Adana Demirspor taraftarı katıldı.
TARAFTARLAR YIKILDI
Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Adana Demirspor taraftarı, maçın bitiş düdüğü ile birlikte ise adeta yıkıldı. Adana ekibinin maçı 4-3 kaybetmesiyle birçok taraftar gözyaşlarına hakim olamayıp, finale çıkamadıkları için oturup ağladı.
ADANA (İHA)