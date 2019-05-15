Kaza Adana'nın Yüreğir ilçesi, D-400 Karayolu Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. M.B. yönetimindeki hafif ticari araç D-400 kara yolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu 01 LJ 166 plakalı motosiklet D-400 kara yolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı.

METRELERCE HAVAYA UÇTULAR

Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki kişi de metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle ikisi de ağır yaralandı.

Yaralıların yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu arada, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

KADRAN 280'DE TAKILI KALDI

Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede motosikletin kadranının 280'de takılı kaldığı görüldü. (İHA)