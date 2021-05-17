Türkiye Adana'da korkunç olay! Annesini bıçakladı...

Adana'da korkunç olay! Annesini bıçakladı...

Türkiye

Adana'da korkunç olay! Annesini bıçakladı...

Adana'da, Eşe Güven (57), tartıştığı oğlu A.G. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 08:46 Son Güncelleme:
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Olay, saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'ta meydana geldi. Sabah evde bulundukları sırada Eşe Güven ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı.



Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi. A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hasteneye kaldırılan Eşe Güven, tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G.'nin, polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ/DHA

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