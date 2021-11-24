Türkiye Adana'da korkunç olay! Apartman bodrumunda vuruldu

Adana'da korkunç olay! Apartman bodrumunda vuruldu

Türkiye

Adana'da korkunç olay! Apartman bodrumunda vuruldu

Adana'da bir apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemelerde, genç kızın apartmanın bodrumunda vurulduğu belirlendi. Bodrumda genç kıza ait kan izleri ve boş mermi kovanı bulundu.

24 Kasım 2021, Çarşamba 07:15 Son Güncelleme:
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Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



BODRUMDA BOŞ KOVAN VE KAN İZLERİ BULUNDU

Apartmanda inceleme yapan polis, borumda kan izleri ve boş mermi kovanı bulurken genç kızın burada vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı olan kızın, apartman bahçesine nasıl geldiğini tespit edilmeye çalışılırken, polis kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayla ilgili polise ifade veren bina sakinleri, genç kızı tanımadıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.

DHA

(FOTOĞRAFLI)

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