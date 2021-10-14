Türkiye Adana’da korkunç olay! Emekli doktor evinde başından vurulmuş olarak bulundu

Adana’da korkunç olay! Emekli doktor evinde başından vurulmuş olarak bulundu

Türkiye

Adana’da korkunç olay! Emekli doktor evinde başından vurulmuş olarak bulundu

Adana’da emekli doktor Kemal Keser'in (56), evinde başından pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

14 Ekim 2021, Perşembe 18:47 Son Güncelleme:
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Olay, Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ Yeşilken Konutları'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. 8’inci kattaki dairesinde yalnız yaşayan emekli doktor Kemal Keser’in yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca evine gitti. Keser kapıyı açmayınca telaşlanan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Keser'i başından vurulmuş, yanında pompalı tüfekle yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keser’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Keser’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Keser’in psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ADANA(DHA)

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