Irak'ta işçi olarak çalışan Türkiye Cumhurhuriyeti vatandaşı 3 kişi, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu.

3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, Corona Virüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.

DHA





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