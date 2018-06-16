Adana’da lunaparkta kavga çıktı, yaralılar var

Adnan Menderes Bulvarı’ndaki lunaparkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından iki grup arasında taşlı, bıçaklı ve silahlı kavga çıktı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kavgada 2 kişi bıçakla, 3 kişi de pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları havaya silahla uyarı ateşi açarak ve biber gazı kullanarak dağıttı.

KAMYONETLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, olayda silah kullandığı ileri sürülen bir kişi, kamyonetle kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.