Futbol Adana´da Mario Balotelli izdihamı

Adana´da Mario Balotelli izdihamı

Futbol

Adana´da Mario Balotelli izdihamı

Adana Demirspor´un yeni transferi İtalyan oyuncu Mario Balotelli takımının Bolu kampından ayrılıp Adana´ya geldi. Havalimanında Balotelli´yi karşılayan Adana Demirspor taraftarları, futbolcuya dokunmak için izdiham yarattı.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymiş yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampından izin alarak Adana´ya geldi. Havalimanına inen Balotelli´yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı. Sloganlarla futbolcunun gelmesini bekleyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Balotelli´nin alana gelmesiyle İtalyan futbolcuya dokunmak için birbiriyle yarıştı. Polis kortejiyle kendisini almaya gelen araca zorlukla ulaşan Bolatelli, daha sonra evine doğru yola çıktı. Havaalanının çıkışında meşale yakan taraftarlar Balotelli´yi evine uğurladı.

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fatih Terim'in stoper listesi belli oldu: 5 aday