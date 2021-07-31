Adana´da Mario Balotelli izdihamı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymiş yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampından izin alarak Adana´ya geldi. Havalimanına inen Balotelli´yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı. Sloganlarla futbolcunun gelmesini bekleyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Balotelli´nin alana gelmesiyle İtalyan futbolcuya dokunmak için birbiriyle yarıştı. Polis kortejiyle kendisini almaya gelen araca zorlukla ulaşan Bolatelli, daha sonra evine doğru yola çıktı. Havaalanının çıkışında meşale yakan taraftarlar Balotelli´yi evine uğurladı.

DHA